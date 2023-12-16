البنتتاجون يسقط 14 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بالبحر الأحمر

أسقطت القيادة المركزية التابعة للبنتاجون الأمريكي، اليوم السبت، 14 طائرة بدون طيار في مياه البحر الأحمر كانت قد انطلقت من المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت "القيادة المركزية" في بيان لها بإن مدمّرة أمريكية تجوب مياه البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم السبت.

وأضاف البيان: "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية يو إس إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".

وأوضح البيان أن الطائرات بدون طيار التي تم إسقاطها كانت طائرات بدون طيار هجومية، ولم تلحق أي أضرار بالسفن في البحر الأحمر.

وكان الحوثيين نفذوا عملية عسكرية على "أهداف حساسة" في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة"

وأكد المتحدث "أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".