منتخب أزهر سوهاج يحصد لقب بطولة دوري المصالح الحكومية للعام ال18

حصد منتخب منطقة سوهاج الأزهرية، لقب بطولة دوري الإتحاد الرياضي للمصالح الحكومية بمحافظة سوهاج، ومنذ عام 2005م حصد الفريق البطولة في كل الأعوام، ليصبح بذلك بطلًا للبطولة ال18 على التوالي.

وشارك الفريق في الدوري تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والذي بدوره وجه الشكر للفريق المشارك بقيادة الكابتن جمال حبارير، ودعم اللجنة الرياضية للعاملين بسوهاج برئاسة الأستاذ شومان محمد أحمد، واللجنة النقابية للعاملين بالأزهر الشريف بسوهاج برئاسة الأستاذ علاء زيدان، الأستاذ أحمد القاضى المشرف على اللجنة الرياضية، متمنيًا لهم التوفيق في المنافسة على مستوى الجمهورية.

وضم تشكيل الفريق كلًا من: علي محمود عثمان وسعيد علي الحليم ووائل صبري وخالد علي بلال وضياء البدري ومصطفي يونس وأحمد محمد عبد الله وأحمد جمال أبو ضيف وهيثم السيد ربيع ومحمد عاطف خلف وعمرو نصر الدين ومحمود البدري وممدوح صبحي.



وفي سياق متصل أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة عن حاجتها لفنيين «سباك – نجار - كهربائي» للعمل بالإدارات المختلفة التابعة للمنطقة على أن يكون التقديم بدء من يوم الإثنين ولمدة خمسة عشر يومًا .

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. أن يكون على الدرجة العمالية ولديه خبرة للعمل بوظيفة (سباك – نجار- كهربائي)

2. اجتياز المقابلة الشخصية.

وذلك للعمل بالإدارات المختلفة التابعة للمنطقة مع توفير مزايا مالية له تمنح للعمل بالمنطقة.

على الراغبين في التقدم للوظائف المذكورة تقديم طلب باسم السيد صاحب الفضيلة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.