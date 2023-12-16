الزوجة العذراء تقيم دعوى طلاق عقب زواجها بشهر بسوهاج

أقامت زوجة تبلغ من العمر 26 عامًا، تقيم بمحافظة سوهاج، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، بعد مرور شهر فقط من زواجهما، بعد اكتشافها أن زوجها لا يرغب في المعاشرة الزوجية، وأنها ما زالت عذراء .

وقالت الزوجة: أنا لسه بنت بنوت من بعد ما اتجوزت، واكتشفت إنه مش بيحب الجواز والعلاقة الزوجية، وإنه اتجوزني عشان أهله غصبوا عليه وطلبوا منه يتجوز ويعمل فرح واحد مع شقيقه الذي تزوج معه في نفس الليلة.

وتضيف الزوجة أن زوجها في أول ليلة اعترف لها بأنه تزوجها بناءً على رغبة أسرته وأنه لم يكن يرغب في الزواج أو الارتباط نهائيًا.

وأكدت الزوجة أنها طلبت منه الانفصال في هدوء ودون حدوث أية مشكلات، إلا أنه رفض معللًا ذلك بأنه لن يتحمل كلام الناس والأهل والمحيطين به، وبدأ يلقي بالاتهامات لها بأنها هي السبب في المشكلة.

وأمام تعنت الزوج وإصراره على موقفه، لجأت إلى أسرتها لإيجاد حلٍ لها، لكن دون جدوى، فقررت الزوجة التوجه إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر، لما وقع عليها من ضرر جسدي ومعنوي حسب قولها.