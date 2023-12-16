حبس سيدة قتلت ابنتها المراهقة لمشاهداتها أفلام مخلة

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة في اتهامها بقتل ابنتها المراهقة بعدما وجدتها تشاهد أفلام إباحية، بمنطقة دار السلام، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفاه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن، كما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح الجريمة، والتحفظ على هاتف المجنى عليها لفحصه، وباشرت التحقيق مع المتهمة.

وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة، وسماع أقوال شهود العيان، أن الأم دخلت على نجلتها الغرفة لتجدها تشاهد مقاطع اباحية على هاتفها، فاستلت سكين من المطبخ وباغتتها بطعنة قاتلة، ثم حاولت اسعافها ولم تتمكن.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الفتاة، أنها فى العقد الثانى من العمر، مصابة بجرح طعنى غائر بمنطقة الظهر، وتعرضت لنزيف حاد، من المرجح أنه سبب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تشاهد فيلم إباحى، وألقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.