تعيين 665 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب الاهتمام بملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وصقلهم بالمهارات والقدرات الفنية لتوفير فرصة عمل لائقة، أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأهيل الشباب لسوق العمل وإشراكهم في عمليات التنمية، واستعرض محافظ المنيا، تقريرًا لمديرية العمل عن جهود المديرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، أنه تم تعيين 665 شابًا وفتاة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من جميع المؤهلات التي ترد شهادات القيد الخاصة بهم إلى المديرية.

وقدم مركز التدريب المهني، من خلال السيارة المتنقلة فى أبيوها بمركز أبوقرقاص، دورة تدريبية عن التفصيل ضمن الدورات المجانية التى تقدمها مراكز التدريب المهنى بالمديرية، على مهن التفصيل والخياطة وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، وذلك للتيسير على الشباب وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير.

ويتضمن التدريب جوانب نظرية وعملية، كما يشمل عددًا من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال، من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح.