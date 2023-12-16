رئيس جامعة دمنهور يلتقي بالطلاب ذوي الهمم بقطاع النوبارية

إلتقي الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، بمجموعة من الطلاب ذوي الهمم بقطاع النوبارية، وإستمع لإحتياجاتهم ومتطلباتهم ، وذلك على هامش إنعقاد مجلس عمداء الكليات بقطاع النوبارية اليوم بقاعة الإجتماعات بكلية الحاسبات والمعلومات.

وناقش معهم بعض المقترحات التكليفات الدراسية العملية الخاصة بذوى الهمم لتطوير طرق التدريس ، وكذا زيادة فرص دمجهم برعاية الشباب في مختلف الأنشطة الطلابية.

وأوصي بتلبية كافة الإحتياجات مع مراعاة تنفيذ الحد اللازم للطلاب من ذوي الهمم بالنسبة للتكليفات الدراسية العملية، والمشاركة في لقاءات القمة على مستوي الجمهورية التى تقام لذوى الهمم .

ووجه بسرعة الإنتهاء من اللائحة الخاصة بقسم تكنولوجيا التعليم على أن تدرج بالعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مشيرا إلى أن الدولة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُولي إهتماما غير مسبوق لأبناء الوطن من ذوي الهمم والعزيمة، الذين يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات،

وإشار إلى حرص جامعة دمنهور وتسعي دائما إلي دعم أبنائها الطلاب والطالبات من ذوي الهمم . وتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات والراحة.