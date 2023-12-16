وكيل صحة الفيوم يتفقد عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية

قام الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة نيفين شعبان -مدير الرعاية الاساسية والدكتور هانى تاج الدين -مدير التخطيط وهالة احمد -مديرة التمريض والدكتورة نشوى جلال -مديرة العلاقات العامة والدكتورة فيرا اسحاق -مسئول مبادرة 100 يوم صحة والدكتور مروان مجدى -عضو المكتب الفنى ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية بالمديرية بالمرور على وحدة المندرة الصحية التابعة لادارة مركز الفيوم مركز الفيوم.

ازالة الحشائش

تفقد وكيل الوزارة ومرافقوه جميع اقسام الوحدة وتابع سير العمل وتصادف وجود جلسة تطعيمات اطفال وقام بسؤال المراقب الصحى عن مواعيد الجلسات بالوحدة و انتظامها وقد اوضح مدير الشئون الوقائية انه محدد يوم لتطعيم الاطفال واخر لتطعيم الحوامل وذلك فى حضور الدكتور رضا تاج الدين -مدير ادارة المركز وتفقد حديقة الوحدة ولاحظ وجود حشائش كثيفة بحديقة الوحدة ووجه بسرعة التواصل مع الوحدة المحلية ومجلس المدينة من اجل ازالة هذه الحشائش كما امر بإخطار مديرة ادارة المتوطنة لرش الوحدة فورا وتم ذلك بالفعل بعد مغادرته للوحدة.

بعد ذلك توجه "العشماوى" ومرافقوه الى وحدة سنرو القبلية التابعة لادارة ابشواى الصحية وتابع سير العمل ودفاتر الحضور والانصراف وذلك فى حضور الدكتور راضى رشاد -مدير ادارة ابشواى ووجه مسئولة التفتيش المالى و الادارى بالادارة بعمل انقطاع لاحد الاطباء المتغيبين منذ فترة و شدد بانه على جميع العاملين الالتزام بالزى الرسمى اثناء العمل.

وتفقد غرفة الطعوم واوضح مدير الشئون الوقائية استبدال ثلاجات الطعوم القديمة بثلاجات جديدة واطمئن لوجود الطعوم بها وقام بالمرور ايضا على الاسنان ووجه الطبيب المسئول بمخاطبة مسئولة الصيانة لعمل صيانة لكرسى الاسنان وتابع معه تردد العيادة وذلك فى حضور مدير الوحدة الصحية كما تفقد الصيدلية والاستقبال و تابع تردد الاستقبال وصرف الادوية.

بعدها توجه وكيل الوزارة والفريق المرافق لوحدة الشيخ فضل التابعة لمركز الفيوم حيث تقام بها يومى الاربعاء والخميس القافلة الطبية التابعة لادارة القوافل بالمديرية واستقبله الدكتور احمد سعد اللباد -مدير القوافل العلاجية وقام بشرح اجراءات الحصول على الخدمة فى القافلة بداية من التسجيل وقطع التذكرة حتى الحصول على العلاج او التحويل لمزيد من الفحص بالمستشفيات وتفقد جميع عيادات القافلة ونسب التردد بها .

بعدها توجه والفريق المرافق له الى وحدة تلات وتفقد جميع غرف الوحدة ونسب التردد على الوحدة و الحضور والانصراف وامر بعدم ادخال اى وسيلة مواصلات داخل الوحدة .

بعدها تمت زيارة وحدة منشأة عبد الله التابعة لمركز الفيوم وتابع الملفات العائلية وقام بسؤال الممرضات المسئولات عن استكمال الملفات ومتابعة الاسر وذلك بحضور الدكتورة نهلة ربيع -مديرة الوحدة و مدربة زمالة طب الاسرة حيث ان الوحدة تم اعتمادها قريبا فى زمالة طب الاسرة .

كما تفقد غرف الكشف و الطعوم وتنظيم الاسرة و الصيدلية وامر مدير الادارة ومدير التخطيط بدهان السقف و الحوائط واعادة العمل بها فى اقرب وقت ثم شكر فريق العمل .

وفى ختام الجولة تفقد وكيل الوزراة المركز الطبى بكيمان فارس التابع لادارة بندر الفيوم بحضور الدكتور هانى انور -مدير الادارة وتفقد الاستقبال و ناقش الممرضة الموجودة فى كيفية قراءة رسم القلب و مؤشراته و اجابت بدقة و شكرها واوضح مدير الادارة انها من الحاصلات على بكالوريوس التمريض بامتياز وانها بالفعل متميزة فى عملها .

اوضح مدير الادارة بتطبيق مبادرة "قلبك امانة" بالمركز وان مسئولة المبادرة الدكتورة مى مخلوف متواجدة وقام بالسؤال عن المبادرة واجهزة رسم القلب و تدريب العاملين واكدت مسئولة المبادرة انه تم بالفعل تدريب العاملين والمتابعة المستمرة مع مديرة الرعاية الاساسية وان حدثت اى اعطال يتم التواصل مع الوزارة .

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