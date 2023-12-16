نصائح حول النظام الغذائي للأم الحامل في الأشهر الأولى

المحتوى الصحيح لمختلف الفيتامينات والعناصر الدقيقة في الجسم مهم جدًا لكل شخص، ولكن أهمية العناصر الغذائية الضرورية تزداد عندما يتعلق الأمر بالمرأة الحامل.

تعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لحظة حاسمة بشكل خاص أثناء الحمل، وخلال هذه الفترة تبدأ جميع أعضاء وأنظمة الطفل بالتشكل، ويمكن أن يؤثر نقص جميع العناصر الغذائية الضرورية التي تدخل جسم الأم سلبًا على صحة الطفل ونموه، كما يسبب أمراضًا خطيرة وحتى غير متوافقة مع الحياة.

نصائح حول النظام الغذائي للأم الحامل

يجب أن تكون اللحوم والأسماك موجودة في النظام الغذائي للمرأة الحامل كل يوم، كما ينصح بتناول حوالي نصف كيلوغرام من الفواكه أو الخضار يومياً.

وتلعب منتجات الحليب المخمر أيضًا دورًا مهمًا في النظام الغذائي للمرأة الحامل، وتجدر الإشارة إلى أنه يوصى بالحد من استهلاك منتجات الحليب المخمر إلى كوبين يوميًا.

يوصى بتناول الطعام حصريًا في المنزل والأطعمة محلية الصنع فقط، ويجب استبعاد الحمضيات والأطباق الغريبة من نظامك الغذائي إن أمكن. ومن المعروف أن مثل هذه المنتجات تثير ردود فعل تحسسية.

لا ينصح للنساء الحوامل بتناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً، وخاصة قبل النوم مباشرة، وإذا شعرت بشعور قوي بالجوع في المساء، يُسمح لك بشرب كوب واحد من الكفير قليل الدسم أو أي مشروب حليب مخمر آخر.

بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن تناول الأطعمة المقلية والدهنية والمالحة والحارة، وكذلك المنتجات شبه المصنعة لا ينصح بها للنساء الحوامل، وفقط الطعام الغني بجميع الفيتامينات والعناصر الدقيقة الضرورية هو الذي يمكن أن يضمن النمو الصحيح وفي الوقت المناسب للطفل.

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