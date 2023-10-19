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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

للموظفة الحامل.. اعرفي حقوقك القانونية

موظفة حامل
موظفة حامل

تنص القوانين المصرية على حقوق عديدة للموظفة الحامل، وذلك لحماية صحتها وصحة جنينها، وضمان استمراريتها في العمل دون تمييز، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لها ولجنينها.

 

إجازة الوضع

تستحق الموظفة الحامل إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تبدأ من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

 

تقليل ساعات العمل

تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

إجازة رعاية الطفل

تستحق الموظفة إجازة رعاية الطفل لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.

 

منع الفصل من العمل

يحظر على صاحب العمل فصل الموظفة الحامل أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

 

 

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