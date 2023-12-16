أسامة الأزهري ينعى الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

خالص المواساه الى دولة الكويت

وتوجه أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً ، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".



قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ان الاحتلال الصهيونى راى أن كاميرات الصحفيين وصوتهم الناقل للحقيقة سـلاح يجب إسكاته نهائيًا، فأصبحوا هدفًا يجب التخلص منه. وان للعدوان الصـهيـوني على غـزة كان له دورًا في رفع عدد الشهـ داء من الصحفيين والمراسلين.

أشار مرصد الأزهر ان ـ"التعتيم" هو الأسلوب المعتاد للكيان الصـهيـوني والمليارات المنفقة في سبيل تلميع صورته في العالم كسره صوت الصحفيين الأحرار .. فتحولوا إلى أهداف يجب التخلص منها!

اوضح مرصد الأزهر ان لم التخلص من الصحفيين لم يكن الهدف الأوحد للاحتلال فمن نجا كانت قضبان الزنازين في الانتظار لإحكام الغلق على صوتهم الحُر.

واشار الى انه على غرار تنظيم "داعش" الإرهـابي (ليس منا من خرج عن منهجنا)، فقد امتد الاعتقال إلى الصحفيين الصـهـاينة ممن عارضوا الإبادة بحق الفلسطينيين مثل الصحفي "يسرائيل فراي" بعد تأييده حق الشعب الفلسـ طيني في المقـ اومة.



أضاف مرصد الأزهر بخلاف القتل والاعتقال.. كان الضـ رب والسـحل أدوات أخرى لترهيب الصحفيين، فما بين عامي 2018 و2022 تعرض نحو 144 صحفيًّا لاعتداءات متنوعة، نتج عنها عاهات دائمة مثل فقدان العين، أو الأطراف، أو تشو*هات في الوجه والجسد.

هذا بخلاف تدمير المسيرة المهنية، وهى أداة أخرى لترهيب الصحفيين الداعمين لفلسـطين، مثل فصل المراسلة "جازمين هيوز" من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بعد اتهامها للكيان بتنفيذ إبا دة جماعية في غـ زة.

اكد مرصد الأزهر أن تمادي الاحتلال في استهداف الصحفيين ما كان ليحدث لولا حالة التغاضي والتلاعب التي شابت التحقيقات التي أجريت دون خروج حكم قانوني واضح ضد مرتكبي هذه الجرائم.