قدّم خدمات جليلة.. نقيب الأشراف ينعى أمير دولة الكويت

نعى السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية اليوم السبت.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

أمير الكويت الراحل

وبث تليفزيون الكويت، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وقد صرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

السيرة الذاتية لأمير دولة الكويت الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح

تولى مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020 م.

وليًا للعهد بتاريخ 20 فبراير 2006 م.

تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في 16 أكتوبر 2003 م.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003 م.

تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994 م.

تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991 م.

تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988 م.

محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962 م.

مواليد 25 يونيو 1937 م.

الحالة الإجتماعية: متزوج وله أربعة أولاد وبنت.