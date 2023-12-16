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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شيخ الأزهر ينعي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

 نعى الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. 

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السيرة الذاتية لـ أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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 يتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

أمير الكويت الراحل

 كان أعلن الديوان الأميري الكويتي، منذ قليل، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عامًا.

 بث تليفزيون الكويت، منذ قليل، بيانًا للديوان الأميرى، نعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

 وقد صرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

السيرة الذاتية لأمير دولة الكويت الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح:

تولى مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020 م.

وليًا للعهد بتاريخ 20 فبراير 2006 م.

تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003 م.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003 م.

تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994 م.

تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991 م.

تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988 م.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962 م.

مواليد 25 يونيو 1937 م.

الحالة الاجتماعية: متزوج وله أربعة أولاد وبنت.

الديوان الأميري في الكويت

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