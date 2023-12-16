تداول 16 الف طن بضائع عامة ومتنوعة  بموانئ البحر الاحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم السبت إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1030 شاحنةبضائع و 150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامةومتنوعة و 569 شاحنةبضائع و142 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع عامةومتنوعة و 461 شاحنة بضائع و8 سيارات

حيث يستعد ميناء سفاجاالبحري اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس و تغادرالميناء السفينتين دليلة والحرية و استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية وغادرت الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1965 طن بضائع عامةومتنوعة و 278 شاحنةبضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1820 راكبا بموانيها .



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 574 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي حيث سجلت الصادرات 408 الف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا ، نويبع .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 397 الف طن بضائع بكمية وارد 123 الف طن وصادر 274 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 الف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 الف طن و صادر 43 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 35 الف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .





