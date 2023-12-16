يستعد فريق أتليتكو مدريد لمهمة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره أتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو اليوم بالدوري الإسباني

تقام موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تقوم قناة beIN Sports HD 1 بنقل موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

من المقرر أن يدفع دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد بتشكيل أمام أتلتيك بيلباو كالتالي :

حارس المرمى: أوبلاك

المدافع: خوسيه ماريا خيمينيز-سافيتش-رينيردو

لاعب وسط: كاراسكو-رودريجو-ديبول-كوك-يورينتي

المهاجمون: موراتا ، جريزمان