أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الأسواق المحلية.. زيت الذرة بـ82

أسعار السلع الأساسية.. تشهد أسعار السلع الأساسية خلال تعاملات، اليوم السبت، في الأسواق المصرية والمحلية، تباينًا سعريًا، كالأرز والسكر والزيت، مع ارتفاع القيمة السعرية للسكر لدى محال الجملة والتجزئة بشكل لافت، أخيرًا، وشكاوى عدد من المستهلكين من وصول سعره إلى 50 جنيهًا للكيلو جرام الواحد في بعض المناطق، وبيع الـ700 جرام بسعر 30 جنيهًا في البعض الآخر.

وفي السطور التالية ترصد «بوابة الوفد الإلكترونية» أسعار السلع الأساسية، اليوم السبت، طبقًا لـ"بوابة مجلس الوزراء"، حيث جاءت أسعار السلع في الأسواق بحسب آخر تحديث لبوابة أسعار مجلس الوزراء كالآتي:

أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الأسواق المصرية:

السلع الاساسية

سعر الأرز اليوم:

سجّل الأرز المعبأ اليوم نحو 28.89 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ:

سجّل الفول المعبأ اليوم نحو 41.48 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ:

سجّل الدقيق المعبأ اليوم نحو 25.52 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس:

سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) قيمة 65.79 جنيه/ للتر.

أسعار السكر المعبأ:

سجّل السكر المعبأ اليوم قيمة 41.88 جنيه/ للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة:

سجّلت المكرونة المعبأة اليوم نحو 22.15 جنيه/ للكيلو.

سعر العدس المعبأ:

سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم نحو 52.95 جنيه/ للكيلو.

سعر زيت الذرة كريستال:

سجّل زيت الذرة كريستال اليوم نحو 82.09 جنيه/ للتر.

سعر البيض البلدى:

سجّل البيض البلدى اليوم نحو 5.66 جنيه/ للبيضة.