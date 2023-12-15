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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد زواج 5 سنوات

شيرين عبدالوهاب وحسام
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد طلاق شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب بعد زواج دام 5 سنوات.

 

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وانتشرت أنباء طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد نشوب مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما في المملكة العربية السعودية ما جعلها تقرر العودة إلى مصر.

 

آخر خلافات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

 خلاف جديد بين المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب خلال وجودهما في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت تقارير أن خلافًا جديدًا نشأ بين شيرين وحسام حبيب، بسبب ما يقال عن تدخل حبيب في أعمال شيرين الفنية، وطلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إلى زوجته.

وأضافت التقارير نقلًا عن مصادر أن تصرف حسام حبيب المنفرد أثار غضب شيرين عبدالوهاب، ودفعها للعودة إلى القاهرة رفقة فريق عملها.

وفي وقت سابق، ظهرت شيرين رفقة حسام حبيب في كواليس ليلة "روائع السنباطي" في السعودية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الملحن المصري رياض السنباطي.

وظهر الثنائي المصري وهما يمسكان يدًا بيد، قبل صعود شيرين على مسرح الحفل، ونالت استقبالًا حارًّا من الجمهور السعودي الذين هتفوا لها "بنحبك يا شوشو".

وكانت شيرين عبدالوهاب أعلنت انفصالها عن حسام حبيب في وقت سابق، بعد مشاكل بينهما ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انفصال دام أكثر من 5 شهور، أعلنت شيرين عودتها إلى زوجها مجددًا.

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