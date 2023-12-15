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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية السعودية والنرويج يبحثان التطورات في قطاع غزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية مملكة النرويج "إسبن بارث ايدي"، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائها على هامش زيارة اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وناقش الجانبان أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في كافة المجالات.

 

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