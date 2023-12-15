الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. أول تعليق من المراسل وائل الدحدوح بعد إصابته

المراسل وائل الدحدوح
المراسل وائل الدحدوح

أعلنت بعض القنوات الإخبارية في نبأ عاجل عن استشهاد المراسل الإخباري سامر أبو دقة، عقب إصابته في الغارة الإسرائيلية التي استهدفته مع زميله المراسل وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة بخان يونس.

أصيب المراسل الإخباري وائل الدحدوح، في غارة إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، فيما استشهد المراسل سامر أبو دقة في نفس الغارة بمحيط مدرسة فرحانة بخان يونس.

أول تعليق من المراسل وائل الدحدوح بعد إصابته

وفي اول تعليق له؛ قال وائل الدحدوح: تم استهدافنا أثناء مرافقتنا سيارة إسعاف، حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة

وأضاف الدحدوح: حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ.

وتابع: قطعت مئات الأمتار بعد إصابتي محاولا إيقاف النزيف حتى وصلت إلى رجال إسعاف.

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