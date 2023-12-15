وكيل صحة قنا يشارك في مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية بالأقصر

شارك الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وفي رفقتهم مدير الوقائي ، مدير الرعاية الأساسية ، مدير الأمراض المتوطنة ، مدير صحة البيئة ، مدير ناقلات الأمراض ومشرفة الرائدات بالمديرية بمؤتمر "مكافحة الأمراض المعدية " والذي نظمه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

حيث ترأس الدكتور عمرو قنديل المؤتمر المنعقد بمحافظة الأقصر خلال الفترة من ١٤ وحتي ١٦ ديسمبر حول مكافحة الأمراض المعدية وخاصة المنقولة عبر نواقل الأمراض المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد بدران أن المؤتمر الذي عُقد بتشريف الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتورة أماني الحبشي رئيسة الإدارة المركزية لشئون الأمراض المتوطنة و الدكتور راضي حماد رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة و عدد من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، قد سلط الضوء على الأمراض المعدية و خاصة المنقولة من خلال الحشرات و من بينها والأكثر شيوعاً البعوض وذبابة الرمل والذباب الأسود والقراد والبق والبراغيث التي تنتقل إلي الإنسان من تلك الحشرات الضارة.

ودعا الدكتور عمرو خلال المؤتمر إلي ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية نحو العمل علي الحد من إنتشار تلك الأمراض المعدية، وكذلك العمل علي رفع كفاءة وتأهيل العاملين بالقطاع الوقائي وتحديث وتطوير الأدلة الإسترشادية للأعمال الوقائية والإجراءات القياسية للعمل بصورة مستمرة .

وأضاف بدران أن المؤتمر يأتي ضمن جهود قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لرفع مستوي الكوادر الطبية بالمحافظات و التنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية الأخري لتطوير مستوي الأداء.