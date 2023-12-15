مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي تويتر

مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي (0-0) في كأس العالم للأندية ،يجد فريق الاتحاد السعودي نفسه أمام فرصة ذهبية في مساء يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 بفضل دعم جماهيره الغفيرة في النسخة الحالية من مونديال الأندية المنظمة على الأراضي السعودية، وذلك حينما يواجه نظيره العملاق فريق الأهلي المصري بطل إفريقيا ونادي القرن في صراع محتدم ما بين الطريفين للوصول إلى المربع الذهبي على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

أين يمكنك متابعة مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

أين يمكنني متابعة مباراة الأهلي والاتحاد؟ تنقل مباراة الأهلي والاتحاد عبر شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

يلا شوت الجديد الأهلي والاتحاد، تذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد تحديدًا عبر قناة SSC SPORTS HD الأولى المشفرة، وهي القناة المتخصصة في نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر

ويعتبر هذا هو أفضل إنجاز حققة البطل الأفريقي طوال مشوارة في بطولة كأس العالم للأندية، ويسعي في هذة النسخة إلي تحقيق مركز أفضل، ولهذا يسعي لاعبية الفريق لعمل التجهيزات الكاملة من أجل الفوز في هذة المباراة أمام البطل السعودي ومن ثم مواجهة بطل جنوب أمريكا، والتأهل للدور النهائي.

من هو معلق مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم أين يمكنني مشاهدة ‎نادي الاتحاد – الأهلي؟ في ربع نهائي كأس العالم للأندية الأهلي والاتحاد كورة ﻻيف، كشفت القناة الناقلة عن هوية معلق مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق السعودي فهد العتيبي.

كيف تتابع الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية عبر الإنترنت؟

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مباراة الأهلي ضد الاتحاد.. الأحمر ينهي مرانه الثاني بالسعودية

وفي سياق قريب، أنهى الأهلي مرانه الجماعي الثاني في جدة مساء أمس الأربعاء، والذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وشرح لهم بعض الأمور الخططية والفنية، التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.

وقام اللاعبون بإجراء بعض التدريبات البدنية مع انطلاق المران، تحت قيادة أندريس إندويا مخطط أحمال الفريق.

وركز كولر خلال المران على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، بالإضافة لإعطاء بعض التعليمات للاعبين، كما ركز على إنهاء الهجمات بشكل جيد من أجل استغلال الفرص التي تتاح للفريق في تسجيل أهداف.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إقامة المران بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني للأهلي للاستعداد بشكل قوي للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.