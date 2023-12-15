مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الأهلي والاتحاد السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية.

مباراة الأهلي وأتحاد جدة اليوم , قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية حيث يخوض الأهلي المصري والاتحاد السعودي موجهة قوية ومرتقبة في إطار مباريات كأس العالم للأندية الدور ربع النهائي 2023 والتي ستقام اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر لعام 2023 ، ويدخل بها الفريق الأهلي المصري لمواجهة إتحاد جدة السعودي ممثل المملكة العربية السعودية وحامل لقب الدوري السعودي والتي تستضيف مونديال الأندية لعام 2023 ، بعد أن حقق تفوق كبير وفاز على فريق أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ويبحث الملاين من محبي وعشاق الأهلي المصري وجماهير الأتحاد السعودي وكافة المواطنين عن القنوات الناقلة للمباراة حصريًا من القنوات المجانية المفتوحة أو القنوات المشفرة لمتابعة أحداث البطولة مباشرة، ويتساءل الأغلبية عن حقيقة قيام قناة أون تايم سبورت الغير مشفرة بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها كما هو معتاد منها دائمًا في مباريات النادي الأهلي.

وتجرى منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية، وهي: “الأهلي، الاتحاد السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي”.

تاريخ مواجهات الأهلي المصري والاتحاد السعودي

شهدت المواجهات التي جمعت النادي الأهلي بنظيره الاتحاد تفوقا كاسحا لنمور مدينة جدة، حيث التقى الفريقان تاريخيًا في 3 مواجهات.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر

أولى المواجهات جمعت بين الأهلي والاتحاد السعودي في البطولة العربية عام 1995، التي أقيمت على الأراضي السعودية، وعرفت فوز الاتحاد بهدف نظيف على الأهلي.

بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة السوبر المصري السعودي نسخة 2001، التي انتهت بخسارة الأهلي 2 /3 في القاهرة.

ثالث المباريات بين الأهلي والاتحاد كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005، وتحديدًا الدور التمهيدي، وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانغ - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

قائمة الاتحاد في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش.

خط الدفاع: عمر هوساوي- لويز فيليبي- زكريا هوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود.

خط الوسط: سلطان الفرحان- نغولو كانتي- فابينيو - إيغور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو.