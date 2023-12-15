وزير التعليم العالي يعلن: رموز وطنية لرئاسة مجالس أمناء 5 جامعات أهلية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية).

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة اختارت في اجتماعاتها رموزًا وطنية كبيرة على رأس مجالس أمنائها للاستفادة من خبراتها العظيمة التي يتمتعون بها في دعم هذه الجامعات.

التعليم العالي: القامات الوطنية يدعم نجاح الجامعات الأهلية

وأكد وزير التعليم العالي أن اختيار هذه القامات الوطنية الكبيرة سيدعم نجاح مشروع الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية تقدم حاليا برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة والتي أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارات بتشكيلها، قد اجتمعت خلال الفترة الماضية برعاية الوزير، حيث اجتمع كل مجلس في جلسة إجرائية برئاسة أقدم الأعضاء سنًا وبحضور وزير التعليم العالي ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ورؤساء الجامعات الحكومية الخمسة التي انبثقت عنها الجامعات الأهلية الخمسة؛ لاختيار رئيس مجلس أمناء لكل جامعة ونائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

واختار مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الإسكان الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور عاطف علم الدين القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، نائبًا لرئيس المجلس.

كما اختار مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة ووزير الصحة الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس جامعة أسيوط الأسبق أمينًا للمجلس.

واجتمع مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية واختار الفريق بحري أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور إبراهيم حسن علي القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمينًا للمجلس.

كما اجتمع مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، واختار الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور كمال جاد شاروييم محافظ الدقهلية السابق نائبًا لرئيس المجلس.

واختار مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، المستشار/ عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد شوقي محمد زهران نائب رئيس جامعة المنيا السابق، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أمينًا للمجلس.