أسعار الأسماك اليوم الجمعة للمستهلك في الأسواق.. البوري بـ165 جنيهًا

سعر السمك.. واصلت أسعار الأسماك النيلية والبحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، استقرارها، وسجل سعر السمك البوري 165 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تخص الثروة السمكية وأسعار الأسماك، حيث تعد من أهم اللحوم التي تعطي قيمة غذائية عالية للجسم، وتعد أرخص سعرًا من باقي اللحوم الحمراء أو الدواجن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الاسماك

أسعار السمك للمستهلك اليوم الجمعة

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي مزارع 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 165 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 120 جنيهًا.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 150 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 170 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 400 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 110 جنيهات للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 88 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 55 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 250 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 320 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 450 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 470 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 160 جنيهًا.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 75 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 270 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 50 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 55 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 35 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 80 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 290 جنيهًا

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 105 جنيهات.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 70 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 80 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي كبيرة 120 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 140 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 160 جنيهًا.

علمًا أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن، ويأتي الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% وفي المياه العـذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.