شرم الشيخ تستضيف مسابقة ملكة جمال العالم

تستضيف مدينة شرم الشيخ مسابقة ملكة جمال العالم "ميس انتركونتيننتال" في دورتها الواحد وخمسين والتي تقام في مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية كبري بشرم الشيخ بمشاركة 65 متسابقة تمثل جميع دول العالم وتستمر فعالياتها حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري بغرض تنشيط السياحة في المدن السياحية المصرية تحت رعاية وزارة السياحة.

و أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية المنظمة أن فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم استضافتها تقام على شواطئ المنتجعات السياحية الكبرى في شرم الشيخ بمشاركة 65 متسابقة من دول العالم.

وتستمر حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري للإعلان عن لقب ملكة جمال العالم "ميس انتركونتيننتال بحفل ضخم يروج للسياحة في مصر ومدنها وستعلن في نهايته الفائزة بحضور عدد من مشاهير العالم ووكالات الأنباء العالمية ومحلات صحف ومواقع عالمية كبري.

لافتا في تصريحات لـلوفد أن المسابقة تهدف لتنشيط السياحة في المدن السياحية المصرية، موضحاً أن فعاليات المسابقة تشمل فقرات متنوعة ومسابقات ثقافية وعروض أزياء مختلفة، ومسابقات مواهب وقياسات الوزن والطول، وإجادة اللغات بالإضافة إلى تنظيم عدة رحلات وجولات لزيارة المعالم السياحية والأثرية وذلك في إطار الترويج السياحي لمصر.

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