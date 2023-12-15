إصابة المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح بالرصاص خلال تغطية في خان يونس

أصيب المراسل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، خلال تغطيته قصفًا على مدرسة بخانيونس.

السترة الواقية التي كان يرتديها وائل الدحدوح أثناء التغطية التي أصيب بها بشظايا صاروخ أطلقه الاحتلال أثناء عمل الصحفي في خانيونيس.

وأفادت تقارير فلسطينية، الجمعة، أن مراسل قناة عربية والصحفي وائل الدحدوح في خان يونس، أصيب بالرصاص في اليد.

وأكدت قناة الجزيرة إصابة وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس، إضافة إلى إصابة المصور سامر أبو دقة.

على جانب آخر ألقت طائرات إسرائيلية اليوم الجمعة منشورات على عدة بلدات في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني تحذر فيها الأهالي من التعامل مع عناصر حزب الله وإيوائهم.

واعتبرت المنشورات أن ما وصفته بالتستر على عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، مؤكدة أن هذا ما يلحق بالأهالي الضرر.

وتتعرض بلدات لبنانية في القطاعات الثلاث اليوم إلى قصف إسرائيلي عنيف أدى إلى احتراق مساحات واسعة من الأراضي وهدم منازل.