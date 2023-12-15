مشكلات تواجه أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية

شاركت مصر في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

ونقدم في التقرير التالي، أبرز المشكلات التي تواجه أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عنها في المؤتمر الدولي لسوق العمل.

- تثبيت حماية الأجور بالنسبة للمغترب، ورفض ذلك حيث إن تثبيت أجر المغترب المصري بالخارج قد يحرم فئة كبيرة من السفر.

- نقل جثمان المغترب المتوفى بالخارج بالتنسيق مع القنصلية.

- يتم دراسة حلول جميع هيئات التأمين المطروحة للمصريين بالخارج، وسيتم اختيار الأنسب والملائم لهم،

- بعض المشكلات التي يعاني منها المصريون في المملكة العربية السعودية يتم العمل على حلها في مصر خلال الفترة الحالية.

يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة قد زارت الجلية المصرية في السعودية لحثهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإستماع لمشاكلهم أيضًا، وعقب إنتهاء الإنتخابات توجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعميق شكرها للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارج والجاليات المصرية حول العالم، على استجابتهم ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة، قادها مواطنونا المصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام، ضربوا بها أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء.

