15 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع السعودية لعام 1445.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الدفاع السعودي، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وكيفية التقديم والتسجيل في فيها، إضافة إلى الشروط اللازمة للقبول في الوظيفة، وبحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، حول كيفية الحصول على الوظائف الخاصة بوزارة الدفاع والشروط اللازم توافرها لذلك، وذلك للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى.

وتستعرض بوابة الوفد، كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة من قبل وزارة الدفاع السعودي من خلال النقاط التالية:

تخصصات وظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1445 :

وظيفة خبير تطوير أعمال.

وظيفة أخصائي مشاريع.

وظيفة خبير سياسات.

وظيفة مدير في قسم الأبحاث التطبيقية.

وظيفة مدير في قسم تطوير الإجراءات.

وظيفة خبير في تطوير الأعمال.

وظيفة أخصائي أول في ضيافات وعمليات أندية.

وظيفة أخصائي أول مشاريع.

وظيفة مدير في وحدة المعاد المتخصصة الخاضعة للقوات الخاصة.

وظيفة مدير مشروع.

وظيفة مدير في قسم قياس الأداء وتحليل المصروفات.

وظيفة مدير في قسم التدريب والآلات الخاصة بالمحاكاة البرية.

وظيفة خبير أول في تطوير الأعمال.

وظيفة مدير في وحدة الاتصالات.

وظيفة مدير في قسم التدريب والآلات الخاصة بالمحاكاة البحرية..

خطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1445 :

يتطلب عليك الدخول إلى منصة وزارة الدفاع السعودية الرسمية.

يلزم الكبس على اضغط هنا للدخول.

يتطلب عليك إدراج رقم الهوية الوطنية وكلمة السر.

يجب كتابة رمز التحقق الموجود.

يجب القيام بالكبس فوق “الدخول

يجب عليك النقر فوق كلمة “تسجيل جديد

يجب عليك قراءة الأحكام والشروط والموافقة عليها.

يجب الكبس فوق “تسجيل حساب جديد.

تدوين جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

يلزم عليك الضغط فوق كلمة "إرسال".

يتطلب فتح الحساب عبر بوابة التجنيد الموحد.

يلزم النقر فوق كلمة “بوابة التوظيف

يجب عليك الضغط فوق “الوظائف الشاغرة

يجب عليك الكبس فوق “تقدم”.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1445 :

الطول المناسب 165 سم كحد أدنى.

ألا يكون تم فصله عبر أي كلية عسكرية أو معهد عسكري.

سجل المتقدم الجنائي نظيف ولا يملك أحكام جنائية.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

عُمر صاحب الطلب 18 عام كحد أدنى.

صاحب الطلب حامل للجنسية السعودية.

يلوم اجتياز صاحب طلب كافة الاختبارات المطلوبة من قبل الوزارة.

اجتياز المتقدم جميع الفحوصات الطبية.

يتوافق طول المتقدم مع الوزن المحدد.

ألا يكون صاحب الطلب التحق بوظيفة عسكرية من قبل.