نصائح مهمة لتجنب الأمراض التنفسية مع تقلب الفصول

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فترات تقلبات الفصول تنتشر فيها الأمراض التنفسية والفيروسية، وذلك نتيجة تغير الأحوال الجوية، إذ تتعدد في الفترة ما بين الخريف والشتاء أمراض البرد والإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي.

وأضاف حداد في تصريحه لـ"الوفد"، أنه يجب اتباع نظام صحي لتقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض، وذلك من خلال تناول الأكلات الصحية الغنية بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وأهمها الخضروات والفواكه، وأيضًا المشروبات الدافئة، وكميات وفيرة من المياه.

وأكد على ضرورة تناول المكسرات ومنتجات الألبان، للحصول على الكالسيوم، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم لتجديد الخلايا المناعية، بالإضافة لممارسة الرياضة بانتظام لأنها تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية الجهاز المناعي.