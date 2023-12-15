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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيدان: الأهلي فريق يخوف أي حد

الأهلي
الأهلي

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على مباراة الأهلي  و اتحاد جدة المرتقبة، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة على على ملعب الجوهرة، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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أضاف زيدان عبر تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس، إن الجميع يخاف من الأهلي بعدما حصد جميع البطولات في الموسم الماضي.

وتابع، أن اتحاد جدة فريق كبير ولديه جماهير كبيرة، وستكون مباراة مثير بين بطل إفريقيا وبطل أسيا.

وواصل، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ضاعف المكافأت الخاصة بمباراة اتحاد جدة، حرصا منه على تشجيع اللاعبين لتحقيق الفوز في المباراة.

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