الرئيس الفلبيني يتوجه إلى طوكيو لحضور القمة المشتركة بين "الآسيان" واليابان

توجه الرئيس الفلبنيي فرديناند ماركوس الابن إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واليابان.

وقال ماركوس - حسبما نقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم الجمعة، إن القمة، التي تصادف الذكرى الـ 50 للصداقة والتعاون بين "آسيان" واليابان، تمثل فرصة للفلبين للتأكيد على موقفها بشأن القضايا الدولية الراهنة ودعم مصالح الفلبين.

وأضاف ماركوس - في كلمة ألقاها قبيل مغادرته من قاعدة "فيلامور" الجوية في مدينة "باساي" - أنه سيلقي الضوء خلال أعمال القمة على ارتقاء العلاقات بين "آسيان" واليابان خاصة فيما يتعلق بالالتزام المشترك نحو السلام والأمن والتجارة والاستثمار وأمن الغذاء والعمل المناخي وأمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد وتنمية البنية التحتية والاتصال.

كما سيشارك الرئيس الفلبيني في اجتماع قادة "مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية" - المكون من 11 عضوا - حيث سيطلع الدول الشريكة على مبادرات الفلبين لتعزيز الانتقال للطاقة النظيفة، وسيدعو للاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة في الفلبين لتحقيق هدف المجتمع والهدف العام لاتفاقية باريس للمناخ.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اقترح إنشاء مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية العام الماضي لتعزيز القضاء على الكربون في المنطقة الآسيوية سريعة النمو، ويشارك فيه 11 عضوا، بينهم اليابان واستراليا و9 دول أعضاء في رابطة "آسيان".