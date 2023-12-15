أسعار الخضراوات والأسماك والدواجن الجمعة بكفرالشيخ

شهدت أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، تفاوتًا في أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن، الجمعة، ورصدت "بوابة الوفد" أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة كفرالشيخ، حيث تشهد الخضراوات والفاكهة استقرارًا في أسعارها داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة خلال هذه الفترة.

أسعار الخضروات..

و قالت نسمه رفيق مقيمة في مدينة كفرالشيخ أن سعر الطماطم تراوح بين 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا والكوسة 15 جنيهًا والجزر 20 جنيهًا والباذنجان 7 جنيهات والليمون 20 جنيهًا والفلفل 20 جنيهات والفلفل الألوان 30 جنيهًا والبصل 40 جنيهًا والثوم 25 جنيها والبطاطس 20 جنيها .

أسعار الفواكه..

و أضافت " رفيق " أن أسعار الفواكه، جاءت كما يلي، سعر الشمام تراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا والبرقوق 35 جنيهًا والعنب الأحمر 30 جنيهًا والعنب الأخضر 30 جنيهًا والجوافة 25 جنيهًا والموز 25 جنيهًا والعنب الأسود 30 جنيهًا.

أسعار الأسماك

و كشفت أن سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البوري بين 110 جنيهات و130 جنيهًا والسمك البليمي 80 جنيها وسجل سعر كيلو الماكريل 110 جنيها.

سعر الدجاج الأبيض والبلدي..

وأشارت إلى أن محلات بيع الدواجن البيضاء شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وسجل سعر الدجاج الأبيض 65 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدجاج البلدي 115 جنيهًا للكيلو.