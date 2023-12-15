فيديو.. اشتباكات بالأيدي بين أعضاء عمومية نادي الزمالك والأمن يتدخل

نشبت منذ قليل “خناقة شوارع” داخل مقر نادي الزمالك بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية أمام المبني الإداري بالنادي.

وبدأت الأزمة بعد اعتداء عدد من الشباب على نجل صاحبة أحد محلات الملابس داخل مقر النادي، وتفاقم الأمر بدخول شباب غير أعضاء بالنادي ما أدى لاشتباكات قوية بين أنطار الطرفين دفع أمن النادي إلى إطفاء الأنوار لفض الاشتباكات.

وكان الزمالك قد خسر بهدف أمام المصري أمس الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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