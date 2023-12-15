عاجل
مصطفى بكري: رفضت مقابلة نتنياهو في 1996 وهددت بإطلاق الرصاص عليه (فيديو)
الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيديو.. اشتباكات بالأيدي بين أعضاء عمومية نادي الزمالك والأمن يتدخل

بوابة الوفد الإلكترونية

نشبت منذ قليل “خناقة شوارع” داخل مقر نادي الزمالك بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية أمام المبني الإداري بالنادي.

وبدأت الأزمة بعد اعتداء عدد من الشباب على نجل صاحبة أحد محلات الملابس داخل مقر النادي، وتفاقم الأمر بدخول شباب غير أعضاء بالنادي ما أدى لاشتباكات قوية بين أنطار الطرفين دفع أمن النادي إلى إطفاء الأنوار لفض الاشتباكات.

وكان الزمالك قد خسر بهدف أمام المصري أمس الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جار رفع الفيديوهات..


 

الجريدة الورقية