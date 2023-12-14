احذر الأطعمة الدهنية تزيد التوتر .. وهذه الأطعمة تقلله

أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول الأطعمة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر.

أضرار الأطعمة الدهنية



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن تناول الأطعمة الدهنية خلال فترات التوتر يمكن أن يضعف من فترة تعافي الجسم من آثار القلق التوتر.



تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون قبل نوبة الضغط النفسي يمكن أن يقلل من أكسجة الدماغ ويسبب ضعف وظيفة الأوعية الدموية لدى البالغين.



وقالت الباحثة المشرفة على الدراسة روزاليند باينهام، من جامعة برمنجهام: "رصدنا مجموعة من الشباب الأصحاء وقدمنا لهم قطعتين من الكرواسون بالزبدة كوجبة إفطار، ثم طلبنا منهم إجراء عمليات حسابية ذهنية، وزيادة السرعة لمدة ثماني دقائق، وتنبيههم عندما يحصلون على إجابة خاطئة.



وعمل الباحثون على تصميم التجربة لمحاكاة التوتر اليومي الذي قد نضطر إلى التعامل معه في العمل أو في المنزل.



وأضافت باينهام: "عندما نشعر بالتوتر، تحدث أشياء مختلفة في الجسم، حيث يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتتوسع الأوعية الدموية ويزداد تدفق الدم إلى الدماغ، ونحن نعلم أيضًا أن مرونة الأوعية الدموية لدينا - وهي مقياس لوظيفة الأوعية الدموية - تنخفض بعد الإجهاد العقلي."



وتابعت طالبة الدكتوراه باينهام: "لقد وجدنا أن تناول الأطعمة الدهنية عند التعرض للضغط النفسي يقلل من وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1.74%".



وأظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة بنسبة 13% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن المهم أن نظهر أن هذا الضعف في وظيفة الأوعية الدموية استمر لفترة أطول عندما تناول المشاركون الكرواسان."



ووجد الفريق أن استهلاك الدهون كان له تأثير سلبي على الحالة المزاجية أثناء وبعد نوبة التوتر.

وقال البروفيسور جيت فيلدهوزن فان زانتن: "لقد نظرنا إلى الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا في هذه الدراسة، ورؤية مثل هذا الاختلاف الكبير في كيفية تعافي أجسادهم من الإجهاد عندما يتناولون الأطعمة الدهنية أمر مذهل.



وأضاف فيلدهوزن: "نحن جميعًا نتعامل مع التوتر طوال الوقت، ولكن بشكل خاص بالنسبة لأولئك منا الذين يعملون في وظائف عالية الضغط والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يجب أن تؤخذ هذه النتائج على محمل الجد".

وأكد: "يمكن أن يساعدنا هذا البحث في اتخاذ قرارات تقلل المخاطر بدلاً من جعلها أسوأ، وأظهر البحث الذي نشر في مجلة Frontiers in Nutrition and Nutrients، أنه من خلال تناول الأطعمة الصحية، وخاصة تلك الغنية بالبوليفينول، مثل الكاكاو والتوت والعنب والتفاح وغيرها من الفواكه والخضروات، يمكن علاج هذا الخلل في وظيفة الأوعية الدموية بشكل كامل.