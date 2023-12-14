فوائد عسل السدر| أبرزها يقي من السرطان

يتميز عسل سدر بطعمه المختلف عن الأنواع الأخرى من العسل، فيعتبر من أجود وأغلى أنواع العسل في العالم، بالإضافة إلى أنه علاج لعدد من الأمراض؛ كالتخفيف من التهابات الجيوب الأنفية، والسعال والبرد ومن آلام الدورة الشهرية، وغيرها من الفوائد الضرورية، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد عسل السدر.





عسل سدر

فوائد عسل السدر

عسل السدر والمناعة

- يقدم عسل السدر أفضل رعاية صحية وقائية؛ إذ تعتمد قدرة جسم الإنسان على محاربة السموم والبكتيريا الضارّة على نظام المناعة الصحي.

- يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في عسل السدر على تقوية خلايا الدم البيضاء التي تحارب الأمراض بما في ذلك الإنفلونزا.

- له خصائص مضادّة للشيخوخة.

- ينصح كبيرات السن اللواتي تعانين من مشاكل في الحركة بإضافة هذا العسل إلى نظامهن الغذائي.

عسل السدر والصحة الجلدية

- فوائد عسل سدر لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بالجلد. إنه جزء من العديد من علاجات التجميل وله نتائج مثبتة.

- يساعد في الحد من حب الشباب والعيوب، وله كذلك خصائص مضادّة للشيخوخة تساعد على الظهور بمظهر أصغر سناً.

فوائد عسل السدر والسرطان

- ثبت أن عسل سدر يساعد على الوقاية من سرطان العظام وعلاجه، وذلك عند طحن العسل والقرفة وتناوله 3 مرات في اليوم؛ فهذا الخليط يقدّم الفوائد في غضون بضعة أشهر.



-مفيد ضد أنواع السرطان الأخرى، بما في ذلك أورام الدماغ، سرطان البنكرياس، ورم الكبد، وسرطان الثدي.

فوائد عسل السدر قبل النوم

لعسل السدر عدد من الفوائد الصحية عند تناوله قبل النوم، ومنها: المساهمة في التخفيف من السعال خلال الليل، وهو ما يُسهم في تحسين جودة النوم وكفاءته بشكل عام.



- تعزيز المناعة.

- يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تُسهم في الوقاية من عدد من الأمراض والمشاكل الصحية، وبشكل خاص أمراض القلب والشرايين وبعض أنواع مرض السرطان.

- يجدر الذكر أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة في الوزن، لذلك يجب الحرص على استهلاكه ضمن المعدلات الطبيعية لتجنّب هذه المشكلة.

- في حال كنتِ تعانين من الأرق، ننصحكِ بإضافة ملعقة واحدة من عسل السدر إلى كوب حليب ساخن قبل حلول موعد نومكِ وشربه، فقد أثبتت الدراسات أنه يساعد بشكل كبير على علاج الأرق، كما يزيد من نسبة هرمون الاسترخاء بالجسم.



فوائد عسل السدر والسكري

يوصى مريضات السكري بتناول عسل السدر؛ لأنه يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وعلى تحسين مشاكل التمثيل الغذائي المرتبطة به.