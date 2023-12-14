القسام تدك قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد

أعلنت كتائب القسام، أن مجاهدي القسام استهدفوا قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وعلى جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني برتبة مقدّم بجروح متوسطة، و5 جنود آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.

على جانب آخر، هناك أنباء عن احتجاز جماعة الحوثي سفينة جديدة كانت متجهة إلى تل أبيب، وفقا لبعض لوسائل إعلام إسرائيلية.

ونشر الحوثيين عبر حسابهم صورة السفينة وقالوا: “وهذا هو شكل السفينة الجديدة التي تدور حولها أحداث اليوم”.