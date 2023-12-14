أسباب ارتفاع أسعار البصل في مصر

يبحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية عن سبب ارتفاع أسعار البصل في مصر، حيث إن أسعاره في الأيام الماضية شهدت ارتفاعا هائلا وغير مسبوق حيث بلغ سعر الكيلو في أسواق التجزئة ما بين 35 إلى 40 ويختلف سعره بحسب المنطقة، وقد عانى المواطنين من ارتفاع أسعاره ويتساءل العديد بشكل يومي عن متى تنتهى أزمة أسعاره وتعود إلى طبيعتها.

وتشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البصل، وهو مكون رئيسي في معظم أكلات مواطنيها بالرغم من أنها من أكثر الدول إنتاجًا لمحصول البصل ومن أكثر الدول تصديرًا وكان سعر كيلو البصل في بداية موسم الحصاد في مارس الماضي، حوالي 10 جنيهات بينما تخطى حاليا 40 جنيهًا في بعض الأسواق المحلية.



وعبر العديد من المصريين عن استغرابهم إزاء أزمة ارتفاع أسعار البصل، خصوصًا أنه وفق الأرقام الرسمية، تأتي مصر في الترتيب الرابع عالميا بعد كل من الصين والهند والولايات المتحدة، من حيث حجم إنتاجه سنويا.

أسباب ارتفاع أسعار البصل



ذكر "محمد علي " أحد التجار سوق الخضروات أن أهم أسباب زيادة أسعار البصل وبلوغه أرقام غير مسبوقة قلة المعروض من محصول البصل من بداية موسم الحصاد في مارس الماضي.



وقال شهدت المساحة المزروعة بالبصل في موسم الحصاد الماضي لهذا العام انخفاضًا بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة وذلك نتيجة تدني سعر البصل المواسم الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 800 جنيه.



كما أكد أن زيادة الطلب على البصل حيث يُعد البصل من الخضروات الأساسية في المطبخ المصري، ويرتفع الطلب عليه بشكل كبير خلال فصل الشتاء كما أن هناك عوامل اخرى يتحملها المزارعين مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، وتغيرات المناخ التي تؤثر فى الإنتاج الزراعي وزيادة تكلفة الري من كهرباء أو غاز بحسب ما يستخدمه المزارع غير تكلفة النقل التي يتحملها التجار والتي أصبحت تكلف الكثير من المال.



وتحدث أيضًا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وعلى رأسها وقف تصدير البصل "لانخفاض الأسعار، وكذلك أن تزداد المساحة المنزرعة للموسم الجديد بسبب غلاء سعر المحصول، ومن ثم تعود متوسطات الأسعار لعهدها السابق خصوصا أن مصر دولة تكتفي ذاتيا من البصل.