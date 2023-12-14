مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.. تعادل ايجابي يحسم مواجهة الدوري

حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة فريق سيراميكا ومودرن فيوتشر بنتيجة هدف لمثله، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب السلام، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل مروان محسن هدف مودرن فيوتشر في شباك سيراميكا بالدقيقة 17 من ضربة رأس، وتعادل محمد شكري لفريق سيراميكا في الدقيقة 90+4 لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

تشكيل مودرن فيوتشر..



في حراسة المرمى: محمود جنش

في الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

في الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

في الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، احمد عاطف ، عمر السعيد.

تشكيل سيراميكا كليوباترا..



في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع؛ أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم

خط الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي