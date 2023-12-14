مدير تعليم نجع حمادي يتفقد مدرسة بركة للتعليم الأساسي

تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، مدرسة بركة للتعليم الأساسي، للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية، والانضباط الإداري.

وتابع المدير العام، سير الدراسة بالفصول الدراسية، حجرات الأنشطة، والمعامل، ومكتبة المدرسة، واطلع علي السجلات المدرسية، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات بالمدرسة، كما اطلع على سجل التوجيهات الفنية للمواد الدراسية والأنشطة التربوية.

وشدد وزيري، على ضرورة غلق أبواب المدرسة مع بدء اليوم الدراسي، وتسجيل الغياب الفعلي للطلاب والتلاميذ، والاهتمام بسجل 5 سلوك، كما شدد على الاهتمام بالنظافة العامة للمبني المدرسي، وتفعيل الأنشطة التربوية كونها أحد ركائز العملية التعليمية، وأحد وسائل الجدب للتلاميذ للحضور بالمدرسة، وتنمية المهارات والمواهب، مع التشديد على المشاركة في المسابقات والأنشطة التي تنظمها الإدارة التعليمية.