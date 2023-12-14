آمال ماهر.. مسرح ضخم وأسعار مفاجأة لحفل رأس السنة

تعود الفنانة آمال ماهر لقائمة حفلات رأس السنة في مصر، التي تقام في نهاية ديسمبر حتى مطلع يناير من كل عام، وتضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في رأس السنة

ومن المقرر ان يقام حفل آمال ماهر الجمعة 29 ديسمبر على مسرح تياتر في مدينة الشيخ زايد، وتتراوح أسعار التذاكر بين 5 فئات ( 1250ج، 1400ج، 1550، 1850، 2500ج)، وتم طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

مسرح حفل آمال ماهر

مسرح حفل آمال ماهر

كانت آخر الحفلات لـ آمال ماهر في مصر، خلال مشاركتها في ليالي مهرجان العلمين الكبرى في يوليو 2022، وشهد حضور كامل العدد حيث كان يمثل عودة منتظرة لـ آمال ماهر بعد شائعات اجتماعية وصحية لاحقتها أثرت على ظهورها الفني.

امال ماهر من حفل العلمين

وعلى الصعيد الغنائي طرحت آمال ماهر “ميني ألبوم ” حمل عنوان “أنا كويسة”، ضم 5 أغاني "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان". وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى.

ألبوم امال ماهر الجديد

أغنية أنا الحب الأعلى مشاهدة في ألبوم آمال ماهر

حصلت أغنية “أنا الحب” على الاعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث اجتازت المليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "

بـ أقولهالك بـ أحبك حُب ما خطرشِّ علىٰ بالك وبيّا بجد وبحُبي هنيالك ومني حبيبي خُد بالك وما تسيبنيش بـ أقولهالك بحبك فوق ما يجي حبيبي في خيالك ولو تتعب أنا أتوجّع قوي بدالك ولو كله بِعد عنّك أنا أبقالك في حضني تعيش أنا الحُب اللي بتعيشهُ وبيعيشك ومش ممكن أخون ملحك ولا عيشك ومن غير شَك بأموت يا حبيبي في حنانك في حنانك وفي جنانك مع طيشك ماليش تاني ولا غيرك لاقيت فيه حد هنّاني وبـ أحمِد ربنا إنك ليّا علشاني ده إحساسك ده خلّاني معاك في سلام وبصراحة لاقيت الحب والحنّية والراحة روحك حلوة وخلِّت روحي مرتاحة ومديني في حياتك وقت ومساحة وحالنا تمام



