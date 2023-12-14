مهرجان مدل بيست 2023| الفريق التاريخي "ميتاليكا" للمرة الأولى في السعودية.. الليلة

لهواة مزيكا الميتال على موعد مع الفريق الأمريكي الشهير “ميتاليكا”، الليلة، على مسرح مهرجان مدل بيست في دورته الخامسة التي تضم أكثر من 200 مغني وموسيقي حول العالم.

موعد حفل فريق ميتاليكا في مهرجان مدل بيست

يقدم فريق ميتاليكا حفلته الليلة مع تواجد فني عربي وعالمي كبير على رأسهم عمرو دياب، إليسا، رابح صقر، ماجد المهندس، أميمة طالب.

تطلق فعاليات “مدل بيست” الليلة وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، وتضم أكثر من 200 فنان على 8 مسارح مختلفة بتجهيزات عالمية ومساحة أكبر.

فعاليات عربية وعالمية في مدل بيست 2023

تضم فعاليات مدل بيست لهذا العام ليالي موسيقية وغنائية ضخمة والذي يعد هو الأضخم في الشرق الأوسط، على مدار 3 أيام بأكثر من 200 فنان عربي وعالمي.

قائمة نجوم الغرب وأشهر الفرق الموسيقية في مهرجان مدل بيست السعودي 2023

تأتي قائمة النجوم والفرق العالمية التي تحظى بشهرة واسعة وجماهير بالملايين حول العالم، كالآتي:"ميتاليكا، ديفيد جيتا، كريس براون، فاريل ويليامز، هير، تيستو، وبلاك آيد بيز، جي بالفين، آن ماري، بلاك كوفي, شكون، ومارتن جاريكس، أفرو جاك، أرمن فان بورن، سويدش هاوس مافيا.

بدأت فعاليات مهرجان مدل بيست في 2019، والذي قدم نقطة تحول موسيقي وغنائي ضخم في السعودية والشرق الأوسط، حيث قدمت أكثر من 150 فنان خلال 3 أيام فقط بقوة حضور وصلت لنصف مليون شخص خلال فعاليات الدورة الأولى.

نبذة عن مهرجان مدل بيست 2023

سيتم إقامة مهرجان مدل بيست ساوند ستورم MDL Beast Soundstorm في الفترة بين 14 - 16 ديسمبر الجاري، بداخل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة بنبان المعروفة والتاريخية التي تعتبر من الأحياء الصحراوية المميزة بمساحتها الكبيرة.

والتي تضم 80 فنانا من حول العالم على مدار 3 أيام.

مؤتمر XP الموسيقي في السعودية

وكذلك استضافت المملكة خلال الأيام القليلة الماضية مؤتمر إكس بي بجانب مهرجان ساوندستورم 2023، وكان على رأس قائمة الحضور الفنان محمد حماقي والفنان حميد الشاعري والرابر الشهير أبيوسف، والفنانة بلقيس، وغيرهم.

وأقيم هذا المؤتمر من أجل مساعدة صناع محتويات الموسيقى بالشرق الأوسط ومستقبلهم المميز من خلال تعاون مجموعة من رائدين المجال بشكل محلي وكذلك إقليمي وعالمي. سيضم مؤتمر XP مجموعة من ورش العمل الفريدة ومجموعة ندوات وفعاليات مختلفة في الليل وفي المساء، فهي فرصة تستحق التجربة لمحبي الموسيقى.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

يقام مهرجان بدل بيست الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي أعلنه آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: "كريستيانو رونالدو وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.