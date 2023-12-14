العراق يعلن تأييده للمطالبة بمقعد عربي دائم حال توسيع مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس تأييدها للموقف العربي والمطالبة بمقعد عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسع مستقبلي للمجلس، إضافة إلى تمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع.

جاء ذلك ضمن مشاركة العراق في جلسات المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن ومسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضاء المجلس والمسائل الأخرى المتعلقة بها.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية /واع/ - إن مشاركة العراق جاءت من خلال القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، مشيرا إلى أن الجلسات خصصت جولة المفاوضات للتباحث بشأن تعزيز وبناء التقارب والحوار المنظم حول النماذج التي تقترحها الدول والمجموعات، ومساهمة المفاوضات الحكومية الدولية في قمة المستقبل.

وأكد القائم بالأعمال - في كلمة العراق - أهمية مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والشمولية بأعماله، والنظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة ل‍مجلس الأمن بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود، مشددا على أهمية توطيد العلاقة بين المجلس والمنظمات الإقليمية وتفعيل دورها الذي نص عليه الميثاق.

وجدد موقف العراق الداعم لجميع المبادرات الرامية إلى إصلاح المجلس وزيادة فاعليته، لافتا إلى أهمية المفاوضات ومخرجاتها التي تقود إلى إصلاح الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص.