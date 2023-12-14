انطلاق بطولة التايكوندو في جامعة حلوان بمشاركة 84 طالبًا وطالبة

نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي في جامعة حلوان، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بطولة التايكوندو على مستوى كليات الجامعة، وتضمنت البطولة منافسات الكروجي والبومزا.

جاء تنظيم البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مشاركة 40 طالبا من جامعة حلوان

وشارك في بطولة الكروجي 40 طالبًا من مختلف كليات جامعة حلوان، فيما شارك في بطولة الكروجي للطالبات 24 طالبة من مختلف الكليات.

كما شارك في بطولة البومزا 10 طلاب و10 طالبات من جامعة حلوان ، بإجمالي 84 لاعبًا ولاعبة على مستوى كليات الجامعة.

وبعد الانتهاء من البطولة، تم اختيار عدد من اللاعبين لدخول معسكر إعداد استعدادًا لبطولة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" الـ 51 عامًا، تحت إشراف الدكتور أحمد زهران المدير الفني للمنتخب والدكتور محمد مجدي عمارة مدرب منتخب الطلاب والدكتور إبراهيم أبو ضيف مدرب منتخب الطالبات والدكتور رضا عبد الحميد مدرب البومزا، وكابتن احمد ابراهيم إداري منتخب الجامعة

جاء تنظيم البطولة تحت إشراف كل من: هشام رفعت أمين عام جامعة حلوان المساعد، ومحمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادى جامعة حلوان

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بمجلس إدارة نادى جامعة حلوان، المشهر بالقرار إشهار رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣.

وأوضح رئيس جامعة حلوان الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية ، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بكافة تخصصاتهم، لذا هدفت جامعة حلوان علي اشهار نادى الجامعة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالادارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وايضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن النادي يهدف الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم فى ان تكون الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

