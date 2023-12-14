طب الأسنان الدقهلية يحصد مراكز متقدمة فى مسابقة الإدارة المركزية

هنأ الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إدارة طب الأسنان على فوزها فى المسابقة الأولى لطب الأسنان والتي إقامتها الإدارة المركزية لطب الاسنان.

وحصدت أسنان الدقهلية المركز الأول في Endodontic ( حشو عصب ) بحالة للدكتور أحمد عماد ( مستشفى دماص) و المركز الثاني في Operative ( حشو عادى )بحالة للدكتور محمد خاطر ( مستشفى دماص)

وأقيمت المسابقة بأكاديمية الأميرة فاطمة تحت رعاية الدكتور وليد السيسي رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان حيث اشتركت بها جميع محافظات مصر بواقع 5 حالات من كل محافظة .و تم تكريم الفائزين وتقديم شهادات تقدير لهم



و أعرب مكين عن عمق تقديره لجهود إدارة طب الأسنان بالدقهلية برئاسة الدكتور محمد أبو العنين متمنياً لهم المزيد من النجاح والذى ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى