تساعد التوابل على تقليل محتوى الدهون في الطعام

إذا كان طعامك المفضل غنيا بالتوابل مثل الكركم أو البابريكا أو القرفة، فسيحصل جسمك على أقصى قدر من الحماية من الأضرار الجسدية التي تسببها الأطعمة الدهنية.

وهذا رأي باحثين أميركيين اكتشفوا في هذه التوابل مجموعة كاملة من مضادات الأكسدة التي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب الأطعمة الدهنية.

عندما نأكل، تستخدم أجسامنا السعرات الحرارية من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، ويقوم الجسم بمعالجة السعرات الحرارية المتبقية إلى الدهون الثلاثية، والتي تتراكم في الخلايا الدهنية الاحتياطية (في حالة حاجتنا الماسة للطاقة).

تقول مؤلفة الدراسة شيلا ويست: "عادة، عندما تتناول وجبة دهنية، ينتهي بك الأمر بمستويات عالية من الدهون الثلاثية في جسمك، وإذا حدث هذا في كثير من الأحيان، أو إذا ارتفعت مستويات الدهون الثلاثية أكثر من اللازم، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد معه."

ووجدنا أن إضافة التوابل إلى الأطعمة الدهنية يقلل من إنتاج الدهون الثلاثية بنحو 30٪ مقارنة بالوجبات التي لم تتم إضافة أي توابل إليها.

قامت البروفيسور ويست وزملاؤها بطهي وجبات الطعام على مدار يومين لمجموعة من ستة رجال، تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عامًا، والذين يعانون من زيادة الوزن ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف الباحثون ملعقتين كبيرتين من البهارات إلى كل طبق، ثم أعطوا الرجال نفس الأطعمة تمامًا، ولكن دون إضافة البهارات.

لمدة ثلاث ساعات بعد كل وجبة، تم أخذ عينة من الدم للمشاركين في الدراسة لتحليلها كل 30 دقيقة وخلال التجربة، استخدم العلماء بهارات مثل إكليل الجبل والأوريجانو والقرفة والكركم والفلفل الأسود ومسحوق الثوم والبابريكا.