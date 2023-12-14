تحضيرات استثنائية لافتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023

“سينما للإنسانية”، شعار يحمل هدف الفن السامي، الذي ينطلق مع فعاليات افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم السينما وصُناعها حول العالم.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2023

تستمر فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة إلى 21 ديسمبر الجاري، وسط أجواء مميزة وتحضيرات جديدة من نوعها، حيث طغى اللون الأحمر على الشكل التنفيذي الخارجي للمهرجان مع استمرار التنظيم تجاه شباك تذاكر الأفلام ومسارح العرض بجانب مناطق المطاعم والمشروبات.

بجانب تواجد رموز الفن الجميل "فؤاد المهندس، أحمد زكي، سعاد حسني، وغيرهم"، على جدران المهرجان وعلو شعار سينما من أجل الإنسانية في أرجائه.

تتضمن الدورة السادسة من المهرجان برنامجًا سينمائيًَا استثنائيًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يعرض 10 أفلام فلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، التي تعكس جوانب حياتية مختلفة لفلسطين، وتوجيه أنظار روّاد المهرجان إلى السينما الفلسطينية التي لا تقل أهمية عن السينما العربية.

الفلسطينية إليانا في الافتتاح:

كما تفتتح الفنانة الفلسطينية أليانا فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي للمرة الأولى، وهي مغنية فلسطينية تشيلية لها العديد من الإصدارات الغنائية الخاصة بها، بجانب إعادة غناء بعض أغاني المطربين الشهيرة.

يسرا: غياب مهرجان الجونة كان مؤثرًا لدى جميع صُناع السينما:

أكدت يسرا، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، أن: "غياب المهرجان كان مؤثرًا لدى جميع صُناع السينما"، كاشفة عن مفاجأة جديدة بحفل الافتتاح، حيث سيتم عرض فيلم قصير للمخرج عمرو سلامة، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأضافت يسرا في كلمتها: "السينما صناعة مهمة، وهي عقل وثقافة وضمير الأمة، وأتمنى من الإعلام الاهتمام بالورش والأفلام، خصوصًا مع وجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان، التي خرجت من عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمت أعمالًا رائعة ومميزة، حيث إن وجودها أحدث فارقًا مهمًا في هذه الدورة".



ووجهت النجمة الكبيرة يسرا، الشكر لمدير المهرجان، انتشال التميمي، على "مجهوده الدائم بالمهرجان"، كما شكرت مؤسس المهرجان، نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة، سميح ساويرس، حيث إنهما "العمود الفقري للمهرجان"، مؤكدة أن "حبهما للفن والسينما وتقديرهما لقيمة الفن يجعل هناك روح جيدة بالعمل".



وعلقت يسرا على تكريم المخرج مروان حامد مشيرة إلى "قبوله باستحسان كبير من الجميع". مؤكدة "استحقاقه هذا التكريم".