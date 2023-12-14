المدير الرياضي لبرشلونة يتهم دي يونج بالتمارض بعد الخسارة أمام انتويرب

كشفت صحيفة الموندو سبورتيفو الأسبانية عن التوتر الذي يسود نادي برشلونة الأسباني في الوقت الحالي وذلك بعدما تلقى الفريق الهزيمة الثانية على التوالي و الرابعة في تسع مباريات على يد نادي ريال انتويرب البلجيكي ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا .

وقالت صحيفة الموندو وثيقة الصلة بنادي برشلونة انه بعد عرض اخر ضعيف من جانب فريق برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز يبدو ان الامور تتجه للمزيد من الأشتعال داخل قلعة كاتالونيا خلال الايام القادمة خاصة وان المدير الرياضي البرتغالي ديكو يبدو غير راض عن اداء الاعبين والمدير الفني خلال الفترة الماضية .

وقالت الصحيفة الكاتالونية نقلا عن احد مندوبيها ان حتى قبل مواجهة انتويرب فأنه يبدو ان ديكو بدأ يضيق ذرعا بتصرفات عدد من الاعبين داخل الفريق وكان اخرهم الهولندي فرانكي دي يونج الذي اعتذر عن رحلة الفريق لمواجهة انتويرب مؤكدة ان محادثة تليفونية غاضبة قد جمعت المدير الرياضي ديكو بالنجم الهولندي فرانكي دي يونج قبل استقلال ديكو الطائرة مع الفريق الى بلجيكا وخلال المكالمة ارتفع صوت ديكو متهما الاعب بالتمارض و تعمد الغياب عن الفريق في المباراة وهو ما نفاه الاعب للمدير الرياضي مؤكدا ان لديه حمى وان درجة حرارته مرتفعة لكن هذا الامر لم يقنع ديكو مؤكدا للنجم الهولندي ان طبيب النادي لم يؤكد ما يقوله .

واشارت صحيفة الموندو ان قرار تعيين ديكو قبل اقل من شهرين جاء من اجل تعزيز علاقة الاعبين والجهاز الفني والاعبين مع ادارة النادي نظرا لتمتع ديكو بالكثير من ثقة الاعبين و المدير الفني تشافي هيرنانديز الا ان يبدو ان الامور لا تسير حاليا في الأتجاه الصحيح .