الخميس 14 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

على غرار السويسري.. بنك إنجلترا يبقي الفائدة عند 5.25% متماشيًا مع التوقعات

بوابة الوفد الإلكترونية

أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25 بالمئة كما هو متوقع.

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البنك المركزي السويسري يوافق التوقعات ويُبقي الفائدة دون تغيير

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البنك المركزي السويسري يبقي على معدلات الفائدة

أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25 بالمئة كما هو متوقع.

البنك السويسري يبقي على معدلات الفائدة

ويُشار إلى أن البنك المركزي السويسري قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية، في خطوة تتفق مع التوقعات.

وحافظ البنك الوطني السويسري على معدلات الفائدة عند مستوى 1.75 بالمئة، الخميس، دون تغيير عن المستوى المحدد في الاجتماع السابق.

 تثبيت أسعار الفائدة للفيدرالي

كما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتخذ فيها الفيدرالي الأمريكي مثل هذا القرار بعد 11 زيادة سابقة لأسعار الفائدة في إطار مساعيه لتخفيف آثار التضخم.

وأعلن الفيدرالي في بيانه "في إطار مساعي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وخفض معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل، تقرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 إلى 5.5%. ".

وأضاف البيان أن "نطاق 5.25% إلى 5.5%، المعمول به منذ يوليو(تموز الماضي)، هو أعلى مستوى في أسعار الفائدة على الإقراض، منذ عام 2001".

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