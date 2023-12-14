وظائف خالية بهذه الأماكن.. اعرف الشروط

وظائف خالية 2024.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توافر العديد من الوظائف الخالية.

وقد أصدرت خطابًا للمديريات التعليمية، يشمل توفير وظائف بالمديريات لاستكمال الوحدة الفرعية بهدف تيسير الانتقال لسوق العمل؛ بالنسبة للتعليم الفني، حيث أشارت إلى وجود بعض المكونات الشاغرة بالوحدة الفرعية.

موعد إجراء المقابلات الشخصية

وستكون مدة الإعلان 15 يومًا من تاريخه، والتنسيق مع الوحدة المركزية لتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية، مع مراعاة الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بالترشح، ولا يتم الاعتداد بأي طلب بعد انتهاء مدة الإعلان، وستُشكل لجنة للمقابلات.

وظائف خالية بالمديريات التعليمية

- مدير عام التعليم الفني، وممثل عن مشروع قوى عاملة مصر، وممثل عن الوحدة المركزية.

شروك وظيفة «معلومات سوق العمل»

- أنّ تنطبق عليه الشروط العامة.

- أنّ يكون حاصلًا على تدريبات متخصصة.

- يفضل من لدية خبرة في علوم الإحصاء.

- يُفضل من لدية خبرة سابقة في المجال.

- إجادة التعامل مع برنامج «Excel».

- القدرة على العمل في فريق.

شروط التقدم لوظائف الوحدة الفرعية

- الحصول على مؤهل عالي.

- الإلمام بالمهارات الأساسية للحاسب الآلي.

- التمتع بالسيرة الحسنة بين الزملاء والتواصل الجيد.

-ألازيد عمر المتقدم على 55 عامًا.

- الإلمام بالمهارات الإدارية والفنية في العمل.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- الإلمام بمهارات القيادة.

- سبق له العمل بوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل.

- ليس لديه مانع من الندب الكلي للعمل بالوحدة.

- القدرة على القيام بأداء المهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة الوحدة.

المستندات المطلوبة للتقدم

- سيرة ذاتية مفصلة ومدعومة بالمستندات.

- بيان حالة إلكتروني حديث ومعتمد من الإدارة التابع لها.

- تقرير الأداء عن آخر عامين.

- ملء نموذج التقدم.

- صورة البطاقة الشخصية.

- تُقدم الملفات إلى إدارة التنسيق الفني بالمديرية.

- طلب مقدم لمدير عام التعليم الفني للالتحاق بالوحدة، وموضح فيه الوظيفة التي يريد العمل به.

- موافقة التوجيه الفني على الطلب في ضوء العجز والزيادة.

شروط وظيفة الابتكار وريادة الأعمال

- أنّ تنطبق عليه الشروط العامة.

- يفضل أنّ يكون حاصلًا على دورة «TOT».

- الإلمام بالمهارات الخاصة بتنفيذ الجلسات.

- يفضل من لديه خبرة سابقة في المجال.

- الحصول على الدورات التدريبية الخاصة بالوظيفة.

- القدرة على العمل في فريق.