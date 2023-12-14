الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد الكيوي المذهلة.. أبرزها تعزز المناعة وتقي من أمراض القلب

كيوي
كيوي

 تعد الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات، مثل فيتامين C و E، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد الكيوي المذهلة.

 

فوائد تناول الكيوي:

دعم صحة العظام:

 هل تعلم أن الكيوي يحتوي على 20% من البوتاسيوم أكثر من الموز؟ يحافظ هذا المعدن الحيوي على صحة العضلات، وضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى وهشاشة العظام والسكتة الدماغية.

 

الوقاية من أمراض القلب:

 تناول 2-3 حبات من الكيوي كل يوم يساعد في تقليل تخثر الدم بنسبة 18%، وتقليل الدهون الثلاثية والرواسب الدهنية في الدم بنسبة 15%، كما تعتبر فاكهة الكيوي صحية أكثر للأسبرين عندما يتم ساتخدامها لتقليل تخثر الدم دون أية آثار جانبية للإنسان، واحتوائها بوفرة على فيتامين E وC والبوتاسيوم، يجعله يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع انسداد الشرايين.

 

كيوي

تعزيز المناعة:

 مع وجود تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، فإن تناول الكيوي يحسن من قوة جهاز المناعة لديك.

 

ويحارب فيتامين سي أيضًا الإجهاد والشيخوخة، ويعزز التئام الجروح، وامتصاص الحديد، ويدعم صحة العظام. وقد ثبت أن هذه الفاكهة تقلل الصفير وضيق التنفس لدى مرضى الربو بحوالي 35%.

 

 وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، فهذه الفاكهة أمر لابد منه، حيث تحارب الميكروبات وتقضي على الالتهابات الموسمية ولها خصائص مضادة للفطريات ومقاومة للفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

 

الحفاظ على صحة العيون:

 الكيوي غني باللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان موجودان بشكل طبيعي داخل العين، عند تناول الكيوي بشكل يومي، أثبتت الأبحاث أن هذه المركبات تساعد في تقليل التنكس البقعي بنسبة 36%.

 

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

 عندما يتم تناول الكيوي يساعد إنزيم يسمى الأكتينيدين على هضم البروتين، كما تتميز ألياف هذه الفاكهة بقدرته على إزالة السموم وتطهير الأمعاء.

 

مواد متعلقة

بعد اعتذار ZARA عن حملتها المسيئة لغزة|رد فعل عنيف واقتحام أحد الفروع بالأكفان (فيديو)

في ذكرى رحيلها..حقيقة زواج زبيدة ثروت من عبدالحليم حافظ وقصة تأمينها على عينيها

فوائد سحرية لزيت بذور اليقطين للشعر| الطريقة الصحيحة لنتيجة فعالة

ياسمين عبدالعزيز تكشف حقيقة زيارتها لـ تل أبيب|حذف المنشور يثير الشكوك

خليل بدر الدين.. جسد دور الغيور وترك المهنة للعمل في إستوديو| أبرز محطاته الفنية

تخطى 200 ألف جنيه| نجوى كرم تستعرض جمالها بفستان جذاب وملامح ترابية

"حبيبة العمر".. دنيا عبد العزيز تحتفظ بـ"خصلات شعر" والدتها وتكشف سبب تعرضها للتهديدات

سوزان نجم الدين تستفز الحاضرين بإطلالة جريئة في عزاء شقيق أحمد حلمي| صور
الجريدة الورقية