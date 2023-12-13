الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفيرة مملكة البحرين لدى مصر تهنئ الشعب المصري بنجاح الانتخابات الرئاسية

السفيرة فوزية بنت
السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل

تقدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية بخالص التهنئة والتقدير لنجاح انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت بنجاح ونزاهة، والتي عبرت عن مدى أصالة الحياة الديمقراطية في مصر الشقيقة.


وأشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل بحجم الإقبال الجماهيري للمواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي يعكس مدى الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للشعب المصري في مواجهة كل التحديات التي تواجه مصر والأمة العربية، معبرة عن تمنياتها لمصر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

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